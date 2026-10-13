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Micro-financements à Aného

Les femmes des coopératives agricoles et commerciales de la commune des Lacs 1, à Aného (région Maritime), pourront bientôt emprunter 100 000 Fcfa pour lancer ou développer une activité.

Remise des premières aides © DR

Les femmes des coopératives agricoles et commerciales de la commune des Lacs 1, à Aného (région Maritime), pourront bientôt emprunter 100 000 Fcfa pour lancer ou développer une activité.

Le programme de microcrédits a été lancé lundi, avec l'appui financier de la ville allemande de Nuremberg et en partenariat avec l'ONG Action Développement Togo (AcDT).

Maraîchage, élevage, commerce de poisson : plusieurs filières sont concernées, et le dispositif devrait bénéficier à des centaines de femmes. L'objectif est de renforcer leur autonomie financière, d'augmenter leurs revenus et de les associer davantage au développement économique local.

Pour Stephanie Weib, représentante du maire de Nuremberg, le programme vise à soutenir des initiatives capables d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. 

Aného a conclu récemment un accord de partenariat avec Nuremberg. 

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