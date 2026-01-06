Berlin accompagne le Togo dans la rénovation du Centre hospitalier de Bassar

Situé à environ 400 kilomètres de Lomé, le Centre hospitalier de Bassar fait l’objet d’une importante rénovation financée par la coopération allemande.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement du système de santé togolais, portée conjointement par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers.

L’Allemagne, à travers ses différents instruments de coopération, se montre particulièrement active au Togo dans le domaine de la santé. Pour Berlin, l’amélioration de l’accès aux soins constitue une priorité stratégique, en phase avec les orientations des autorités togolaises.

L’objectif est de permettre aux populations, y compris celles vivant dans les zones les plus reculées, de bénéficier de services de santé de qualité sans avoir à parcourir de longues distances.

La rénovation du Centre hospitalier de Bassar répond précisément à cette vision. En modernisant les infrastructures, en améliorant les équipements médicaux et en renforçant les capacités du personnel soignant, le projet vise à faire de cet hôpital un pôle de référence pour toute la région.

Les habitants n’auront ainsi plus besoin de se rendre systématiquement dans les grandes villes pour consulter un médecin ou recevoir des soins spécialisés.

Le concept qui sous-tend cette intervention repose sur un principe simple mais essentiel : rapprocher les soins de santé des populations. Il s’agit de garantir une couverture sanitaire équilibrée sur l’ensemble du territoire national, afin de réduire les inégalités d’accès aux services médicaux.

Concrètement, cela passe par le renforcement des hôpitaux régionaux et préfectoraux, comme celui de Bassar, mais aussi par l’amélioration des centres de santé périphériques. L’idée est de créer un réseau de structures fonctionnelles, capables de répondre efficacement aux besoins courants des patients tout en orientant, si nécessaire, les cas complexes vers des établissements mieux équipés.

Cette approche permet non seulement de désengorger les grands hôpitaux urbains, mais aussi de réduire les coûts et les risques liés aux déplacements de longue distance pour les patients, notamment les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées.

La rénovation du Centre hospitalier de Bassar illustre l’engagement durable de la coopération allemande en faveur du développement social au Togo. Au-delà des infrastructures, les projets soutenus par l’Allemagne intègrent souvent des volets de formation du personnel médical, de gestion hospitalière et d’assurance qualité des soins.