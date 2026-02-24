Rubriques

Expertise brésilienne pour moderniser l'élevage

Le ministère de l’Agriculture a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec l’Instituto Daniel Franco, institution brésilienne spécialisée dans le développement et l’internationalisation de l’élevage.

Un accord de transfert de compétences avec l’Institut Daniel Franco © republicoftogo.com

L’Institut Daniel Franco est reconnu pour son expertise dans l’amélioration génétique bovine, notamment des races Nellore et Guzerá, deux races zébus réputées pour leur robustesse, leur adaptation aux climats tropicaux et leurs performances en production de viande. 

L’institution accompagne également des projets de structuration de filières, de sélection animale et de diffusion de bonnes pratiques d’élevage durable.

Selon le ministère, l’accord prévoit un transfert de compétences et un accompagnement technique de haut niveau. Il portera notamment sur l’amélioration génétique du cheptel, la modernisation des systèmes d’élevage et le renforcement des capacités des acteurs nationaux.

Ce partenariat vise à accroître la productivité, améliorer la qualité des productions animales et consolider la souveraineté alimentaire.

