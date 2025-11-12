Berlin parie sur le potentiel togolais

L’Allemagne renforce son engagement avec une enveloppe supplémentaire de 50,3 millions d’euros. Annonce faite mercredi à l’issue des négociations sur la coopération bilatérale au développement.

Dans le détail, 17,5 millions d’euros sont destinés à la coopération technique et 32,8 millions à la coopération financière. Ces nouveaux engagements portent le portefeuille global de l’Allemagne au Togo à 567,46 millions d’euros, consolidant la position de Berlin en tant que premier bailleur bilatéral.

Les fonds seront alloués à des secteurs clés, à savoir l’agriculture et la transformation des systèmes alimentaires, la bonne gouvernance et le développement local, la santé, la protection sociale et la politique démographique.

Selon Bèguèdouwè Paneto, secrétaire général du ministère de la Planification du développement, qui a conduit la délégation togolaise à Berlin, ces discussions ont permis d’approfondir un partenariat déjà solide. Il a salué l’appui stratégique de l’Allemagne qui s’aligne sur les priorités du développement durable au Togo.

Depuis la signature en juin 2021 d’un partenariat pour les réformes, la coopération germano-togolaise a pris une nouvelle dimension. Il accompagne la transformation structurelle de l’économie en appuyant des réformes ambitieuses et des projets ciblés, notamment dans la création d’emplois et de richesses.

Grâce à ce soutien accru, le Togo devient, par habitant, l’un des pays partenaires de l’Allemagne bénéficiant du niveau d’aide au développement le plus élevé. Une reconnaissance de la trajectoire de stabilité, de réforme et de bonne gouvernance que poursuit le pays ces dernières années.