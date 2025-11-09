Le Conseil de l’Entente en quête de renouveau à Lomé

Une réunion ministérielle du Conseil de l’Entente s’est tenue samedi à Lomé.

À l’ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, a lancé un appel à ses homologues pour redonner à l’organisation toute son utilité et sa pertinence.

« Nos populations nous regardent. Le Conseil de l’Entente est la seule organisation qui unit en son sein des pays aux trajectoires parfois divergentes. On n’est pas tous des amis, ni tous des ennemis, mais nous avons toujours su travailler ensemble », a-t-il déclaré.

Créé en 1959, le Conseil de l’Entente regroupe cinq pays d’Afrique de l’Ouest : le Togo, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. L’organisation vise à renforcer la coopération politique, économique et sécuritaire entre ses membres.

Lors de son intervention, Robert Dussey a insisté sur la nécessité de solidarité régionale face à la montée de l’insécurité dans la sous-région.

« Nous sommes conscients que les difficultés sécuritaires des uns aujourd’hui peuvent être celles des autres demain. Aucun pays n’est à l’abri », a-t-il alerté.

Ce constat impose une intensification des efforts communs pour faire du Conseil de l’Entente un instrument efficace de paix, de stabilité et de développement au profit des populations.