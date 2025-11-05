Sécuriser la région des Savanes

L’Union européenne a procédé à une nouvelle remise de matériel au gouvernement togolais dans le cadre de son appui au Programme d’Urgence pour la Région des Savanes (PURS).

Ce soutien vise à améliorer les capacités d’intervention des forces de défense et de sécurité, dans un contexte marqué par des menaces sécuritaires persistantes dans la zone septentrionale.

Le don, d’une valeur de 115 millions de Fcfa, est composé de matériels informatiques, de détecteurs de mines, et d’équipements militaires spécialisés, destinés à renforcer les efforts de protection des populations civiles.

Située aux confins nord du Togo, la région des Savanes reste particulièrement vulnérable aux incursions de groupes terroristes.

L’UE, partenaire historique, réaffirme ainsi son engagement aux côtés du Togo pour préserver la stabilité et garantir la sécurité des populations.

Lancé en 2022, le Programme combine actions sécuritaires et investissements sociaux pour améliorer les conditions de vie des populations.

Il intervient notamment dans des domaines clés tels que l’eau potable, l’électricité, la santé, l’éducation et l’agriculture.