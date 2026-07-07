Canada-Togo : des échanges encore très limités
La Haute Commissaire du Canada auprès du Togo (équivalent d’ambassadrice), Myriam Montrat, était lundi à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI) pour explorer les voies d'un renforcement des échanges entre les deux pays.
La Haute Commissaire du Canada auprès du Togo (équivalent d’ambassadrice), Myriam Montrat, était lundi à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI) pour explorer les voies d'un renforcement des échanges entre les deux pays.
Les relations économiques Canada-Togo sont loin de leur plein potentiel. À l'échelle du continent, le commerce entre Ottawa et les pays africains ne représente que 2% du commerce extérieur canadien, un chiffre qui ne reflète pas les opportunités réelles qu'offre l'Afrique.
Parmi les pistes prioritaires évoquées lors de l'échange : l'économie verte et la valorisation des déchets en énergie, un secteur jugé particulièrement porteur au regard des défis environnementaux et des besoins croissants en électricité.
« Le potentiel existe, mais les passerelles entre les milieux d'affaires togolais et canadiens restent à consolider », a résumé Bekley Esso-Byou, commissaire de la CCI chargé du secteur Industrie.