Lutter contre la pauvreté, accueillir les réfugiés

Le système des Nations unies (SNU) salue les efforts du gouvernement pour accueillir et intégrer les réfugiés burkinabès installés dans la région des Savanes. Au-delà de l'urgence humanitaire, l'enjeu est désormais de renforcer la résilience des réfugiés et des communautés qui les accueillent.

À Cinkassé, l'impact des actions menées auprès des réfugiés et des populations hôtes est particulièrement mis en avant par le SNU.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) y apporte des distributions alimentaires tout en accompagnant des coopératives agricoles avec des semences et des engrais, pour stimuler la production, améliorer la sécurité alimentaire et créer des opportunités économiques durables.

Autre initiative : le « Cash for Work », qui permet aux populations locales de participer à la création et à l'entretien de forêts communautaires. Une activité qui génère des revenus tout en contribuant à la restauration des écosystèmes et à la protection de l'environnement.

Ces actions s'inscrivent dans le Programme d'urgence pour le renforcement de la résilience dans les Savanes (PURS), porté par les agences des Nations unies au Togo et leurs partenaires. Pour le SNU, ces résultats encouragent à poursuivre et amplifier les efforts, dans une réponse collective qui reste, selon l'organisation, la seule voie durable pour répondre aux besoins des populations sur le long terme.

La région septentrionale est pauvre et sous la menace de groupes terroristes venus du Burkina Faso.