Comment Oman fait pousser du riz dans le désert

Une délégation omanaise conduite par la Sohar International Bank (SIB) a achevé sa visite au Togo.

Le séjour a permis d’identifier plusieurs secteurs à développer, la production de viande rouge, l’halieutique et surtout le développement de la riziculture.

La filière rizicole bénéficiera de l'expertise technique et des investissements omanais pour accroître sa productivité, couvrir la consommation locale et, à terme, exporter vers les pays voisins.

Les détails techniques et financiers ne sont pas connus.

Le sultanat a développé différentes techniques en climat aride. L’utilisation de capteurs, drones et technologies de précision pour optimiser l’irrigation, la récupération des eaux de pluie, le dessalement et la réutilisation des eaux usées traitées. Le pays a installé des serres climatisées pour protéger les cultures des températures extrêmes.

Oman privilégie des variétés de riz résistantes à la chaleur et à la sécheresse

Dans le cadre de sa Vision 2040, Oman cherche à réduire sa dépendance aux importations alimentaires, développer une agriculture durable et résiliente, exporter son expertise agricole vers d'autres pays comme le Togo.