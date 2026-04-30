De multiples accords signés avec le Kirghizistan

La visite de Faure Gnassingbé mercredi au Kirghizistan ouvre la voie à une coopération élargie dans plusieurs secteurs importants.

Aux côtés du président Sadyr Japarov, M. Gnassingbé togolais a présidé hier à Bichkek, une cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente couvrant notamment la diplomatie, l’économie numérique, la culture, les investissements, l’éducation, la santé et l’agriculture. Les autorités ont indiqué que les modalités détaillées de ces accords seront rendues publiques ultérieurement.

Au cœur de ce partenariat, la transformation numérique occupe une place centrale. Pour le Togo, l’enjeu est d’accélérer la modernisation de l’administration, améliorer les services publics et renforcer son attractivité pour les investisseurs grâce à un environnement digital plus performant et sécurisé.

Sur le plan économique, cette coopération ouvre un accès aux marchés d’Asie centrale. Lomé peut ainsi diversifier ses débouchés commerciaux, valoriser davantage ses ressources locales et positionner ses entreprises sur de nouvelles chaînes de valeur, notamment dans les secteurs agro-industriels et des services.

Dans le domaine de l’éducation, les échanges académiques et les partenariats universitaires permettront aux étudiants et chercheurs togolais d’accéder à de nouveaux réseaux de formation et d’innovation.

La coopération sanitaire bénéficiera de partages d’expertise et de programmes conjoints.

L’agriculture pourrait également tirer un bénéfice de ce rapprochement. L’échange de savoir-faire, l’introduction de techniques adaptées et le développement de projets conjoints offrent des perspectives concrètes pour accroître la productivité, sécuriser les approvisionnements et soutenir les revenus des producteurs.

Cette coopération plus globalement permettra au Togo de consolider sa stratégie de diversification diplomatique et économique.

Cette visite pose les bases d’un partenariat opérationnel dont les retombées, à court et moyen terme, pourraient se traduire par une montée en compétences, une expansion économique et une meilleure intégration du Togo dans les dynamiques globales.