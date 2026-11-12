Construire, c’est bien, entretenir, c’est mieux : le pari du Japon au Togo

Le Togo et le Japon ont signé jeudi à Lomé un accord de 2,4 milliards de Fcfa. Ce don doit permettre d’équiper le Centre régional de formation pour l’entretien routier (CERFER), qui forme des techniciens pour toute l’Afrique de l’Ouest francophone.

Accordé par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), il couvre l’achat, le transport et l’installation d’équipements pour le CERFER. L’objectif est d’améliorer la formation des personnels chargés de l’entretien et de la gestion des routes, au Togo et dans la sous-région.

Le représentant résident de la JICA, Kato Koichi, a annoncé un projet complémentaire de coopération technique pour renforcer l’entretien du réseau routier dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest. Une première mission d’étude est en cours à Lomé.

L’ambassadeur du Japon, Gomakubo Junji, a rappelé un autre chantier financé par Tokyo : la voie de contournement de Sokodé, bientôt achevée. Cette rocade évitera le centre-ville, au croisement des routes nationales 1 et 17, pour réduire les embouteillages et améliorer la sécurité sur le corridor togolais.

Selon lui, le don soutient aussi la logistique des pays enclavés de la région, qui dépendent du port de Lomé.

Pour le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, la performance des routes ne dépend pas seulement de leur construction. « Elle repose également sur notre capacité collective à assurer leur entretien régulier, leur préservation et leur gestion efficace. » Il a demandé une mise en œuvre « diligente, rigoureuse et transparente » du programme.