Rubriques

Tendances:
Coopération

La sécurité en mer est l'affaire de tous

L’exercice de sécurité maritime Grand African NEMO 2026 (GANO 26) s’est achevé le 4 novembre. Le Togo y a participé aux côtés de 18 autres pays côtiers, du Sénégal à l’Angola.

Le golfe de Guinée est une zone à risques © DR

L’exercice de sécurité maritime Grand African NEMO 2026 (GANO 26) s’est achevé le 4 novembre. Le Togo y a participé aux côtés de 18 autres pays côtiers, du Sénégal à l’Angola.

Cette année, l’exercice portait sur cinq menaces : la pêche illégale, la piraterie, la pollution marine, les trafics illicites et le sauvetage en mer.

GANO 26 a mobilisé des moyens importants en mer, à terre et dans les airs. Les marines et administrations participantes ont pu partager leurs savoir-faire et renforcer leurs capacités opérationnelles.

Un rendez-vous annuel depuis 2018

L’exercice est coorganisé par le commandement de la zone maritime Atlantique de la Marine nationale française (CECLANT) et l’Architecture de sécurité maritime de Yaoundé. Depuis 2018, il est devenu le principal exercice régional de sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Il mobilise l’ensemble de la façade atlantique de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les 19 pays participants sont : Sénégal, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Sao Tomé-et-Principe, Congo, RD Congo et Angola.

Pour la France et ses partenaires africains, l’enjeu est de mieux coordonner la surveillance d’une zone stratégique, par laquelle transitent une large part du commerce maritime de la région et les hydrocarbures du golfe de Guinée.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Coopération décentralisée : Aného se tourne vers la Chine

Coopération décentralisée : Aného se tourne vers la Chine

La commune des Lacs 1, dont le chef-lieu est Aného, et la métropole chinoise de Xiamen étudient la possibilité d’un jumelage. Le projet a été au cœur d’une visite récente à Aného de Sandra Ablamba Johnson et de l’ambassadrice de Chine au Togo, Wang Min, rapporte Togo Matin paru vendredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.