Un partenaire de confiance

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Faure Gnassingbé, a reçu lundi Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Au menu : l’emploi des jeunes et des femmes, l’agriculture, l’énergie et le numérique.

Faure Gnassingbé et Ousmane Diagana lundi à Lomé © DR

Faure Gnassingbé, a reçu lundi Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Au menu : l’emploi des jeunes et des femmes, l’agriculture, l’énergie et le numérique.

« C’est un partenariat qui se porte très bien », s’est félicité Ousmane Diagana. Pour la Banque mondiale, l’objectif reste clair : soutenir l’économie togolaise pour créer « davantage d’emplois et de meilleurs emplois, en particulier pour les jeunes et pour les femmes ».

L’agriculture a dominé les discussions. Le vice-président plaide pour une nouvelle approche : faire du secteur non seulement un garant de la sécurité alimentaire, mais aussi un moteur d’activité économique. « Le paysan n’est pas qu’un agriculteur, il est également un entrepreneur », résume-t-il.

Les deux hommes ont aussi évoqué le financement de l’énergie et de l’économie numérique, deux secteurs à fort potentiel d’emplois, ainsi que l’éducation, la formation professionnelle, la santé et la nutrition.

L’insécurité dans certaines zones de la sous-région et les effets du changement climatique, qui pèsent sur les perspectives de développement, ont également été abordés.

La coopération s’inscrit dans le Cadre de partenariat pays 2025-2029. Il repose sur trois piliers : des emplois de meilleure qualité dans le secteur privé, le renforcement du capital humain et un développement territorial inclusif et résilient.

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