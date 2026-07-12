Coopération décentralisée avec les communes belges

La commune de Lacs 2 pousse ses pions à l'international. En mission en Belgique, son maire, Benoît Amavi Mensah, multiplie les rencontres pour nouer des partenariats capables de soutenir le développement agricole, culturel et environnemental de sa commune.

Première étape : Anderlecht, où il a rencontré son homologue Fabrice Cumps. Cette commune du sud-ouest de Bruxelles, forte de 129 600 habitants, envisage une coopération décentralisée avec la commune togolaise.

Une rencontre est prévue la semaine prochaine avec le bourgmestre (maire) de Bruxelles, qu'il espère lui aussi convaincre de s'engager aux côtés de sa commune.

Lacs 2 est située dans la préfecture des Lacs, dans la région Maritime, à proximité de la frontière avec le Bénin.