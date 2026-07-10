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Santé et climat : 50 millions d'euros pour renforcer la résilience

Le Togo, l'Allemagne et le Fonds vert pour le climat (GCF) s'engagent à renforcer la résilience climatique du système de santé, avec un financement de 50 millions d'euros au profit des femmes et des jeunes enfants, indique un communiqué.

Un partenariat pour protéger femmes et enfants du changement climatique © republicoftogo.com

Le Togo, l'Allemagne et le Fonds vert pour le climat (GCF) s'engagent à renforcer la résilience climatique du système de santé, avec un financement de 50 millions d'euros au profit des femmes et des jeunes enfants, indique un communiqué.

L'accord a été signé le 2 juillet 2026 entre le GCF et la coopération allemande (GIZ), pour le projet « Renforcer la résilience du système de santé national du Togo et des communautés vulnérables face aux conséquences sanitaires liées au changement climatique ». Le ministère de la Santé et l'Agence nationale de la météorologie (ANAMET) y contribuent également.

Le projet ciblera en priorité les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants des trois régions les plus septentrionales du pays. Objectif : améliorer le suivi médical des grossesses à risque, maintenir les centres de santé opérationnels en cas de vagues de chaleur ou d'inondations, et renforcer les systèmes d'alerte précoce contre le paludisme, les maladies diarrhéiques et les pathologies liées à la chaleur.

Environ quatre millions de personnes devraient bénéficier de ces mesures, mises en œuvre entre début 2027 et 2031.

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