Coopération décentralisée : Montpellier cible la commune de Avé 2

La ville de Montpellier (France) explore les possibilités d’une coopération décentralisée avec la commune Avé 2, dans la région Maritime.

Le maire, Kwaku Ayawli, vient de rentrer d'une mission dans cette ville, à l'invitation de Clare Hart, vice-présidente déléguée aux relations internationales de la métropole.

Cette démarche s'inscrit dans la politique de coopération internationale engagée par Montpellier depuis le sommet Afrique-France de 2021, qui vise à construire des relations durables entre collectivités européennes et africaines.

Les discussions ont porté sur les priorités de développement d'Avé 2, telles qu'elles figurent dans son plan de Développement Communal : assainissement, gestion des déchets, reforestation, électrification des villages par kits photovoltaïques et création d'une zone agropastorale.

Montpellier est la septième ville de France avec environ 300 000 habitants, et la métropole qu'elle anime regroupe plus de 500 000 personnes.