Partenariat Kara-Mayotte

Le conseil régional de la Kara (nord) et l'Assemblée de Mayotte ont signé à Kara une convention d'entente interrégionale, destinée à mutualiser leurs expériences et leurs ressources face à des défis de développement local qu'ils ont en commun.

La convention ouvre la voie à une coopération dans plusieurs secteurs : développement territorial, économie locale, santé, action sociale, protection de l'environnement, gouvernance, éducation, formation, culture, sport, tourisme et loisirs.

Mayotte est un département et région d'outre-mer français, situé dans l'archipel des Comores, dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et le continent africain.

L'île, d'une superficie d'environ 375 km², compte plus de 300 000 habitants, ce qui en fait l'un des départements français les plus densément peuplés. Sa capitale, Mamoudzou, concentre l'essentiel de l'activité économique et administrative du territoire.

Ancienne colonie française, Mayotte a choisi, lors d'un référendum en 1974, de rester rattachée à la France plutôt que de rejoindre l'indépendance des Comores. Le territoire est devenu département français en 2011, puis région ultrapériphérique de l'Union européenne.

Mayotte reste toutefois l'un des territoires les plus pauvres de France, confronté à une forte pression migratoire, à des tensions sur le foncier et à des défis importants en matière d'accès à l'eau, à l'éducation et aux infrastructures de base, des réalités qui expliquent en partie les points de convergence identifiés avec la région de la Kara.

Cette coopération s'appuie aussi sur le renouvellement des accords de jumelage entre les communes de Kloto 1 et Agoè-Nyivé 2 avec Mamoudzou.

Des partenariats qui ont déjà porté leurs fruits dans le maraîchage, la pisciculture, l'agroécologie et qui servent de socle à une coopération élargie.