Délégation du Congrès US à Lomé

Une délégation du Congrès américain séjourne actuellement au Togo dans le cadre d’une mission menée avec le système des Nations unies. La délégation est conduite par Young Kim, représentante de l’État de Californie.

Cette visite vise à évaluer les programmes onusiens et leurs impacts, notamment dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de la sécurité. Des thématiques jugées essentielles pour le développement et la stabilité des pays partenaires.

Mercredi, la cheffe de la délégation a échangé avec Komi Klassou, président de l’Assemblée nationale. Les discussions ont porté sur la mise en place d’un dialogue structuré entre le Congrès et l’Assemblée nationale togolaise, ainsi que sur le renforcement de la coopération parlementaire.

Les deux parties ont exprimé leur volonté d’instaurer un cadre d’échanges réguliers.

Young Kim est membre de la Chambre des représentants depuis 2021. 

Républicaine, elle représente un district de Californie. Née en Corée du Sud, elle a immigré aux États-Unis à l’âge de 12 ans. Avant son entrée au Congrès, elle a travaillé dans le secteur privé et occupé des fonctions au sein du Congrès américain.

Elle siège à la Commission des affaires étrangères, où elle s’implique particulièrement sur les questions de coopération internationale, de sécurité et de développement.

L’Agence française de développement (AFD) a investi plus de 450 millions d’euros au Togo, dont 80 millions sous forme de dons. Ces financements ont été mobilisés à travers 18 projets répartis sur l’ensemble du pays.

La France poursuit son accompagnement dans le processus de décentralisation en mettant l’accent sur trois axes majeurs : le renforcement des compétences des collectivités territoriales, la planification stratégique du développement durable et l’amélioration du pilotage des politiques locales.

