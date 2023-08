Douze leaders d'avenir

Frédéric Edem Hegbe, l’ambassadeur du Togo aux Etats-Unis, a reçu en fin de semaine les 12 boursiers togolais du programme ‘Mandela Washington Fellowship’.

L’édition 2023 vient de s’achever.

Les jeunes togolais sélectionnés par le Département d'Etat américain ont étudié dans différentes universités américaines. Le cursus s’est focalisé sur le leadership.

La Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders est le programme phare de l'lnitiative pour les jeunes leaders africains du gouvernement américain.

Il incarne la volonté des Etats-Unis d'investir dans l'avenir de l'Afrique.

Cette initiative permet à de jeunes leaders africains d'acquérir les connaissances et les relations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur plan de carrière et participer de manière plus énergique à la consolidation des institutions démocratiques, au développement de la croissance économique et au renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique.