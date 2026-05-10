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LE CICR aux côtés de la Croix Rouge Togolaise

À l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée samedi au Togo, les Croix-Rouge française, suisse et allemande ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont réaffirmé leur soutien à la Croix-Rouge togolaise pour l'amélioration de ses pratiques humanitaires.

Un rôle essentiel dans les secours © republicoftogo.com

À l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée samedi au Togo, les Croix-Rouge française, suisse et allemande ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont réaffirmé leur soutien à la Croix-Rouge togolaise pour l'amélioration de ses pratiques humanitaires.

« Le CICR reste disponible à soutenir la Croix-Rouge togolaise pour de meilleures performances dans les actions humanitaires au profit des communautés vulnérables », a déclaré Maria Soledad, cheffe de la délégation du CICR au Togo.

Fondée en 1959, la Croix-Rouge togolaise est un acteur important. 

Elle intervient en cas de catastrophes naturelles, de crises sécuritaires ou alimentaires et de conflits sur l'ensemble du territoire.

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