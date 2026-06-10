Rubriques

Tendances:
Coopération

Dussey et Jones réaffirment l'excellence des relations Togo-UE

La 4e session du dialogue de partenariat entre le Togo et l'Union européenne s'est tenue mardi, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey et l'ambassadeur de l'UE Gwilym Ceri Jones.

La session s'est tenue mardi à Lomé © EU

La 4e session du dialogue de partenariat entre le Togo et l'Union européenne s'est tenue mardi, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey et l'ambassadeur de l'UE Gwilym Ceri Jones.

Les échanges ont couvert quatre axes majeurs : sécurité, gouvernance, économie et développement durable.

Sur le plan sécuritaire, le Togo a présenté ses efforts en faveur de la stabilité régionale face à la menace terroriste persistante dans la sous-région, tandis que l'UE a réaffirmé son soutien au renforcement des capacités et à la lutte contre l'extrémisme violent.

En matière de gouvernance, les deux parties ont salué les avancées enregistrées sur la décentralisation et les droits humains, réaffirmant leur attachement à l'État de droit et au dialogue inclusif.

Sur le plan économique, les discussions ont porté sur le renforcement des échanges commerciaux et les opportunités d'investissement dans le cadre de l'initiative Global Gateway, notamment dans les infrastructures, l'énergie et l'agriculture durable.

« Dans un contexte international si difficile, l'UE restera un partenaire solide dans la durée, engagée aux côtés du Togo », a souligné l'ambassadeur Jones, rappelant que l'UE demeure le premier partenaire commercial, investisseur et donateur humanitaire de l'Afrique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La BAD parie sur la recherche

La BAD parie sur la recherche

50 ans de partenariat et 598,87 millions de dollars investis dans 25 projets couvrant les finances, les transports et l'agriculture, la Banque africaine de développement (BAD) envisage un nouveau cycle de sa coopération avec le Togo : le financement de la recherche, de l'innovation et du développement technologique.

Nouveaux engagements pour le nord

Nouveaux engagements pour le nord

L'UNFPA et la Commission de la Cécéao ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération avec les Savanes, lors d'une rencontre en fin de semaine avec le gouverneur de cette région, Atcha Dedji Affoh.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.