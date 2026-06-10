Dussey et Jones réaffirment l'excellence des relations Togo-UE

La 4e session du dialogue de partenariat entre le Togo et l'Union européenne s'est tenue mardi, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey et l'ambassadeur de l'UE Gwilym Ceri Jones.

Les échanges ont couvert quatre axes majeurs : sécurité, gouvernance, économie et développement durable.

Sur le plan sécuritaire, le Togo a présenté ses efforts en faveur de la stabilité régionale face à la menace terroriste persistante dans la sous-région, tandis que l'UE a réaffirmé son soutien au renforcement des capacités et à la lutte contre l'extrémisme violent.

En matière de gouvernance, les deux parties ont salué les avancées enregistrées sur la décentralisation et les droits humains, réaffirmant leur attachement à l'État de droit et au dialogue inclusif.

Sur le plan économique, les discussions ont porté sur le renforcement des échanges commerciaux et les opportunités d'investissement dans le cadre de l'initiative Global Gateway, notamment dans les infrastructures, l'énergie et l'agriculture durable.

« Dans un contexte international si difficile, l'UE restera un partenaire solide dans la durée, engagée aux côtés du Togo », a souligné l'ambassadeur Jones, rappelant que l'UE demeure le premier partenaire commercial, investisseur et donateur humanitaire de l'Afrique.