Rubriques

Tendances:
Coopération

Plus d'impact pour le Togo

L'Agence Française de Développement (AFD) et le Système des Nations Unies (SNU) au Togo entendent renforcer la convergence de leurs interventions pour maximiser l’impact sur le terrain.

De nombreux projets sont menés par les deux institutions © republicoftogo.com

L'Agence Française de Développement (AFD) et le Système des Nations Unies (SNU) au Togo entendent renforcer la convergence de leurs interventions pour maximiser l’impact sur le terrain.

C'est l'objet d'un dialogue engagé entre Benjamin Neumann, Directeur de l'AFD au Togo, et Coumba Dien Sow, coordonnatrice résidente du SNU - avec pour objectif commun de mieux soutenir les priorités du gouvernement dans des secteurs clés : agriculture, énergie et formation.

L'AFD dispose au Togo d'un portefeuille de 20 projets représentant 215 milliards de Fcfa, couvrant l'éducation, la formation professionnelle, l'eau, la décentralisation, les pistes rurales, l'électrification et le développement agricole.

De son côté, le SNU,  représenté par la FAO, le PNUD, l'UNICEF, l'OMS, l'UNFPA et le PAM, concentre ses efforts sur l'emploi des jeunes, la santé maternelle et infantile et l'autonomisation des femmes.

Une convergence qui devrait amplifier l'impact des deux organisations au service du développement.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo mise sur la mutualisation régionale

Le Togo mise sur la mutualisation régionale

Le ministère de l'Énergie a apporté des éclaircissements sur le choix du Togo de s'intégrer au West African Power Pool (WAPP), le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, agence spécialisée de la Cédéao basée à Cotonou.

LuxDev mise sur le capital humain togolais

LuxDev mise sur le capital humain togolais

L'Agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement (LuxDev) apporte son appui technique et financier à deux projets pour la formation professionnelle : le développement de l'École polytechnique de Lomé (EPL) et la création d'un Centre d'excellence en qualité et sécurité des soins (CEQSS).

Le bio comme nouvelle frontière agricole

Le bio comme nouvelle frontière agricole

Financé par l'Union européenne et la coopération allemande, le projet « Appui aux coopératives agricoles pour la mise en conformité avec la nouvelle réglementation bio de l'Union européenne au Togo » (Cap-Bio Togo) entre dans une nouvelle phase.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.