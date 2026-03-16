Plus d'impact pour le Togo

L'Agence Française de Développement (AFD) et le Système des Nations Unies (SNU) au Togo entendent renforcer la convergence de leurs interventions pour maximiser l’impact sur le terrain.

C'est l'objet d'un dialogue engagé entre Benjamin Neumann, Directeur de l'AFD au Togo, et Coumba Dien Sow, coordonnatrice résidente du SNU - avec pour objectif commun de mieux soutenir les priorités du gouvernement dans des secteurs clés : agriculture, énergie et formation.

L'AFD dispose au Togo d'un portefeuille de 20 projets représentant 215 milliards de Fcfa, couvrant l'éducation, la formation professionnelle, l'eau, la décentralisation, les pistes rurales, l'électrification et le développement agricole.

De son côté, le SNU, représenté par la FAO, le PNUD, l'UNICEF, l'OMS, l'UNFPA et le PAM, concentre ses efforts sur l'emploi des jeunes, la santé maternelle et infantile et l'autonomisation des femmes.

Une convergence qui devrait amplifier l'impact des deux organisations au service du développement.