Focus sur l'agriculture

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Motoculteurs, motopompes, arrosoirs, intrants et tricycles : des producteurs de la commune de Zio 2 (région Maritime) viennent de recevoir un appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), destiné à accroître la production vivrière et maraîchère.

Des équipements précieux pour les producteurs © DR

Motoculteurs, motopompes, arrosoirs, intrants et tricycles : des producteurs de la commune de Zio 2 (région Maritime) viennent de recevoir un appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), destiné à accroître la production vivrière et maraîchère.

Les tricycles doivent faciliter l'acheminement des récoltes vers les zones de consommation.

Le PNUD dit vouloir ainsi soutenir les efforts du Togo en faveur de la transformation agricole et de la sécurité alimentaire.

Pour les autorités communales, ces moyens doivent permettre aux producteurs de mieux développer leurs activités et de répondre aux besoins alimentaires de la population.

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