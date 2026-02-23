Rubriques

Formation conjointe Togo–USA

Le Togo et les États-Unis consolident leur coopération sécuritaire, avec un accent particulier sur la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Les participants à la réunion sécuritaire © DR

En fin de semaine dernière des acteurs de la chaîne pénale togolaise – forces de sécurité, magistrats et officiers de police judiciaire – ont pris part à une session de formation consacrée aux techniques d’enquête liées aux stupéfiants, à la traite des êtres humains et à d’autres formes de criminalité organisée. 

L’initiative, portée par le ministère de la Sécurité, a bénéficié de l’appui d’experts du Département de la justice américain, notamment de la Drug Enforcement Administration (DEA) et du Federal Bureau of Investigation (FBI).

Le chargé d’affaires des États-Unis au Togo, Richard Michaels, a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner Lomé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les réseaux criminels.

La session du Comité de pilotage du Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (2023-2026) a confirmé la solidité du partenariat entre le Togo et le Système des Nations Unies. 

