Harmoniser les politiques nationales en matière de ressources en eau

Le conseil des ministres de l’Autorité du Bassin du Mono (ABM) s’ouvre ce vendredi à Lomé, avec pour priorité l’amélioration de la gouvernance et l’utilisation équitable des eaux du fleuve Mono, partagé entre le Togo et le Bénin.

Les ministres en charge de l’Eau examineront les rapports technique et financier de l’exercice 2025, le niveau d’exécution des recommandations précédentes, ainsi que le plan de travail et budget annuel 2026. En amont, le comité des experts finalise des recommandations destinées à faciliter les décisions.

L’ABM assure la gestion concertée et durable des ressources en eau du fleuve Mono, un cours d’eau transfrontalier stratégique pour les deux pays.

Le Mono constitue une frontière naturelle entre le Togo et le Bénin sur une partie de son parcours.

Face aux enjeux liés à l’exploitation de ses ressources (hydroélectricité, irrigation, eau potable, pêche, protection environnementale), les deux États doivent coordonner leurs actions et prévenir les conflits liés à l’eau.