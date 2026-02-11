Rubriques

Tendances:
Coopération

Harmoniser les politiques nationales en matière de ressources en eau

Le conseil des ministres de l’Autorité du Bassin du Mono (ABM) s’ouvre ce vendredi à Lomé, avec pour priorité l’amélioration de la gouvernance et l’utilisation équitable des eaux du fleuve Mono, partagé entre le Togo et le Bénin.

Le Mono sous haute concertation © republicoftogo.com

Le conseil des ministres de l’Autorité du Bassin du Mono (ABM) s’ouvre ce vendredi à Lomé, avec pour priorité l’amélioration de la gouvernance et l’utilisation équitable des eaux du fleuve Mono, partagé entre le Togo et le Bénin.

Les ministres en charge de l’Eau examineront les rapports technique et financier de l’exercice 2025, le niveau d’exécution des recommandations précédentes, ainsi que le plan de travail et budget annuel 2026. En amont, le comité des experts finalise des recommandations destinées à faciliter les décisions.

L’ABM assure la gestion concertée et durable des ressources en eau du fleuve Mono, un cours d’eau transfrontalier stratégique pour les deux pays.

Le Mono constitue une frontière naturelle entre le Togo et le Bénin sur une partie de son parcours. 

Face aux enjeux liés à l’exploitation de ses ressources (hydroélectricité, irrigation, eau potable, pêche, protection environnementale), les deux États doivent coordonner leurs actions et prévenir les conflits liés à l’eau.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les communes allient leurs forces

Les communes allient leurs forces

Plusieurs communes de la région Maritime ont décidé de mutualiser leurs actions pour relever les défis d’un développement durable et inclusif. Il s’agit des municipalités de Lacs 1, Lacs 2, Lacs 3, Lacs 4 et Vo 2.

Les Etats-Unis plus que jamais présents

Les Etats-Unis plus que jamais présents

Les États-Unis annoncent un renforcement de leur coopération militaire et sécuritaire avec leurs partenaires africains, dont le Togo, dans un contexte géopolitique international en pleine mutation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.