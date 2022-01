L'intelligence artificielle au service de la lutte contre la pauvreté

Le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, l'ambassadrice de France, Jocelyne Caballero et le directeur de l'Agence Française de Développement (AFD) au Togo, François Jacquier-Pélissier ont signé vendredi une seconde convention de financement de 10 millions d'euros en faveur des populations vulnérables.

Cette subvention de la France via l'AFD vient en appui au projet 'Filets Sociaux et services de Base - Novissi’ soutenu par la Banque mondiale et vise à répondre aux besoins immédiats des populations togolaises en matière de secours et de relèvement, et à long terme de la protection sociale.

Depuis son déclenchement en mars 2020, la pandémie a durement affecté les efforts entrepris par le Togo pour réduire la pauvreté à court terme.

Les effets de la crise sanitaire, notamment sur l'augmentation de la pauvreté, mettent aujourd'hui en lumière la faible couverture en protection sociale offerte aux citoyens. C'est justement l'une des priorités du gouvernement qui consacre des montants importants dans le budget 2022.

Dans ce contexte, il cherche à étendre significativement les filets sociaux aux populations les plus vulnérables.

Dans le prolongement d'un premier financement à hauteur de 3 millions d'euros en 2020, et en réponse à la demande des autorités togolaises, l'AFD a ainsi l'opportunité de poursuivre son appui dans le domaine des filets sociaux au Togo en cofinançant le projet FSB appuyé par la BM depuis 2017.

Dans le cadre d'un financement additionnel au projet FSB, la BM prévoit d'étendre les transferts téléphoniques monétaires via la plateforme NOVISSI à 60.000 bénéficiaires au côté des autorités togolaises qui en soutiendraient 20 000.

La subvention de 10 millions d'euros permettra d'étendre significativement les transferts monétaires déjà prévus par la BM et le Togo, ainsi que des mesures d'accompagnement de base pour 45.000 bénéficiaires supplémentaires, dont 75% de femmes.

Innovation technologique

Seront ciblés 100 cantons ruraux les plus pauvres du pays et les quartiers précaires des zones urbaines. Un ciblage ultra précis grâce à l'innovation technologique et l'intelligence artificielle, a précisé Jocelyne Caballero.

En parallèle, le projet FSB-Novissi permettra la mise en place d'assistances techniques et études afin d'appuyer la structuration et le renforcement du système de protection sociale, notamment sa capacité à répondre aux chocs.

‘A travers ce projet, la France est fière d'inclure les politiques sociales dans la vaste gamme de ses engagements au profit de l'accès aux services de base’, a déclaré l’ambassadrice de France.

'Ce nouveau projet est en parfaite cohérence avec la Feuille de Route gouvernementale Togo 2025 qui met fortement l'accent sur la promotion de l'inclusion sociale', a souligné Sani Yaya qui a rappelé que les effets de la crise sanitaire avaient accentué les vulnérabilités sociales.

L’Agence Française de Développement est un partenaire technique et financier de premier ordre présent aux côtés du Togo depuis 1957. L’évènement de ce jour porte le montant global de son appui financier en cours au Togo à 136,57 milliards de FCFA pour un portefeuille qui comporte désormais onze projets répartis dans différents secteurs.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Myriam Dossou d’Almeida, ministre du Développement à la base.