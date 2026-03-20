L'Ordre de Malte déploie une clinique mobile pour les enfants vulnérables

« Derrière chaque enfant en situation de rue, il y a une histoire difficile, mais aussi un avenir possible. »

C'est avec cette conviction que l'Ordre Souverain de Malte s'est rendu au chevet de 76 enfants en situation de rue à Lomé cette semaine, dans le cadre d'une action sociale d'envergure menée en partenariat avec l'ONG ANGE (Amis pour une Nouvelle Génération d'Enfants), l'UNICEF et le ministère de la Santé.

Au cœur du dispositif : une clinique mobile déployée par l'Hôpital Souverain de Malte du Togo, mobilisant médecins, infirmiers et éducateurs spécialisés. Chaque enfant a bénéficié d'une consultation médicale complète, d'une mise à jour vaccinal, diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B, méningite, et d'un accompagnement psychosocial animé par une psychologue spécialisée dans la prise en charge des adolescents en difficulté.

Des ateliers d'expression artistique ont également été organisés, parce que la santé d'un enfant, comme l'a souligné le chargé d'Affaires de l'Ordre, Laurent Boustani, « ne se limite pas seulement au corps ».

Une dynamique durable

« Notre ambition est bien plus large : faire de ce type d'initiative une dynamique durable au service des populations vulnérables », a déclaré M. Boustani, annonçant la volonté de l'Ordre de transformer cette journée en rendez-vous régulier.

Le fondateur de l'ONG ANGE, Gabriel Amouzou, a remercié l'Ordre Souverain de Malte, soulignant que cette initiative marque une première étape vers un programme d'actions solidaires régulières au profit des enfants vulnérables.

La journée s'est achevée par un déjeuner offert aux enfants, prolongeant ainsi, dans la convivialité, l'attention et la dignité portées à chacun d'entre eux.