L’Union européenne met en lumière son partenariat avec le Togo

L’Union européenne a lancé lundi la campagne “Agir Ensemble”, première initiative de communication déployée dans le cadre de sa stratégie Global Gateway au Togo. L’objectif : mettre en lumière les projets concrets issus du partenariat entre l’UE, ses États membres et le gouvernement.

Durant plusieurs semaines, la campagne va raconter des histoires vraies, à travers des témoignages, des visuels et des vidéos, illustrant comment la coopération européenne améliore la vie des populations dans toutes les régions du Togo.

Des femmes transformatrices de beurre de karité à Kalaré, aux initiatives locales à Kpalimé, Kpala ou Aného, “Agir Ensemble” vise à montrer l’impact réel et humain des projets financés conjointement.

“Nous construisons, nous avançons ensemble. Ce sont des histoires vraies, vécues par des acteurs locaux qui changent leur quotidien grâce à ce partenariat”, a souligné Stéphane Devaux, Chargé d’affaires à l’ambassade de l’UE au Togo.

La campagne s’articule autour de trois grands domaines d’action :

L’environnement : soutenir une croissance verte et résiliente face aux changements climatiques.

La jeunesse et l’entrepreneuriat : encourager l’innovation, la créativité et la création d’emplois durables.

L’énergie et la connectivité : rapprocher les territoires, améliorer l’accès aux services essentiels et renforcer les infrastructures locales.

Ces priorités, selon l’UE, reflètent les enjeux communs partagés avec le Togo pour construire un avenir inclusif et tourné vers la jeunesse.

La campagne “Agir Ensemble” sera diffusée à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux, pour toucher le plus grand nombre. Elle vise à faire entendre les voix locales, valoriser les réussites collectives et inspirer d’autres dynamiques de développement.

“C’est un partenariat de résultats, qui transforme les idées en actions et améliore la vie des citoyens”, a affirmé M. Devaux.