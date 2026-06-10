Rubriques

Tendances:
Coopération

Santé maternelle, jeunes, violences : l'UNFPA dresse un bilan positif

Les acteurs du 8e programme de coopération entre le Togo et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) se sont réunis mardi à Lomé pour évaluer les avancées enregistrées depuis 2024 dans les domaines de la santé maternelle, de l'autonomisation des jeunes et de la lutte contre les violences basées sur le genre.

Les jeunes au cœur du programme © republicoftogo.com

Les acteurs du 8e programme de coopération entre le Togo et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) se sont réunis mardi à Lomé pour évaluer les avancées enregistrées depuis 2024 dans les domaines de la santé maternelle, de l'autonomisation des jeunes et de la lutte contre les violences basées sur le genre.

Parmi les résultats mis en avant : la réhabilitation et l'équipement de blocs opératoires et de maternités à Lomé et dans la région des Savanes, le renforcement de l'approvisionnement en produits de santé reproductive et de planification familiale, et la création de centres de formation entrepreneuriale pour les jeunes, dont l'Espace Orange Jeune récemment inauguré à Lomé.

Sur le front des violences basées sur le genre, des campagnes de sensibilisation ont été menées dans plusieurs localités et des centres d'écoute mis en place pour accompagner les victimes.

« L'UNFPA poursuit ses actions en faveur de la santé des femmes et des jeunes pour un développement socioéconomique durable », a déclaré la représentante Elise Kakam.

Cette évaluation vise également à préparer le prochain cycle de coopération, en alignant les futures interventions sur les priorités nationales de développement.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La BAD parie sur la recherche

La BAD parie sur la recherche

50 ans de partenariat et 598,87 millions de dollars investis dans 25 projets couvrant les finances, les transports et l'agriculture, la Banque africaine de développement (BAD) envisage un nouveau cycle de sa coopération avec le Togo : le financement de la recherche, de l'innovation et du développement technologique.

Nouveaux engagements pour le nord

Nouveaux engagements pour le nord

L'UNFPA et la Commission de la Cécéao ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération avec les Savanes, lors d'une rencontre en fin de semaine avec le gouverneur de cette région, Atcha Dedji Affoh.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.