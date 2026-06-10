Santé maternelle, jeunes, violences : l'UNFPA dresse un bilan positif

Les acteurs du 8e programme de coopération entre le Togo et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) se sont réunis mardi à Lomé pour évaluer les avancées enregistrées depuis 2024 dans les domaines de la santé maternelle, de l'autonomisation des jeunes et de la lutte contre les violences basées sur le genre.

Parmi les résultats mis en avant : la réhabilitation et l'équipement de blocs opératoires et de maternités à Lomé et dans la région des Savanes, le renforcement de l'approvisionnement en produits de santé reproductive et de planification familiale, et la création de centres de formation entrepreneuriale pour les jeunes, dont l'Espace Orange Jeune récemment inauguré à Lomé.

Sur le front des violences basées sur le genre, des campagnes de sensibilisation ont été menées dans plusieurs localités et des centres d'écoute mis en place pour accompagner les victimes.

« L'UNFPA poursuit ses actions en faveur de la santé des femmes et des jeunes pour un développement socioéconomique durable », a déclaré la représentante Elise Kakam.

Cette évaluation vise également à préparer le prochain cycle de coopération, en alignant les futures interventions sur les priorités nationales de développement.