La FAO renforce les capacités des laboratoires vétérinaires

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient de fournir des équipement destinés à renforcer les laboratoires vétérinaires afin d’améliorer la riposte face aux urgences sanitaires.

Les150 millions de Fcfa sont offerts par le Pandemic Fund.

‘Cet appui permettra aux laboratoires et à l’Institut national d’hygiène de renforcer leurs capacités à diagnostiquer, surveiller et contrôler les maladies animales’, a indiqué Oyétounde Djiwa, responsable du bureau de la FAO à Lomé.

Le Pandemic Fund est un mécanisme financier mondial créé pour aider les pays à mieux prévenir, détecter et répondre aux pandémies et aux urgences sanitaires.

Lancé en 2022 sous l’impulsion du G20 et hébergé par la Banque mondiale, le Pandemic Fund vise à combler les insuffisances de financement dans la préparation aux pandémies, mises en évidence par la crise de la Covid-19.

