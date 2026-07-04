La France investit dans la jeunesse

La France et le Togo renforcent leur partenariat en faveur de l'emploi des jeunes. L'Agence Française de Développement (AFD) finance un nouveau programme d'insertion socioéconomique, ‘OSEER II’, lancé dans la région Centrale pour accompagner 1 500 jeunes, dont 70% de femmes, vers l'auto-emploi et l'entrepreneuriat dans les préfectures de Tchaoudjo et de Tchamba.

« L'AFD réaffirme son engagement à œuvrer pour promouvoir l'égalité de genre, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat des jeunes et le développement inclusif des territoires », a déclaré Benjamin Neumann, directeur de l'AFD à Lomé.

OSEER II s'inscrit dans une collaboration franco-togolaise qui, contrairement aux idées reçues sur le désengagement français en Afrique, reste très actif au Togo, l’AFD ayant engagé 395 millions d'euros dans le pays ces dernières années dans des secteurs aussi variés que l'énergie, l'eau et la formation.