La Province de Shandong tend la main aux enfants vulnérables

Une délégation de la Province de Shandong (Chine), dirigée par Huaping Fan, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale, est en visite au Togo.

Ce séjour s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Chine et le Togo, avec un accent particulier sur la solidarité humaine et la protection de l’enfance.

Dimanche, la délégation a marqué sa présence par un geste fort en direction des enfants en situation de vulnérabilité.

À Adétikopé, dans la banlieue nord de Lomé, au Centre d’Aide Sociale Saint André (CASA), les représentants de la province chinoise ont procédé à la remise de vivres aux pensionnaires du centre.

Huaping Fan a souligné que cette action s’inscrit dans la vision de l’amitié sino-africaine promue par le président Xi Jinping, rappelant que « les relations entre les pays reposent sur l'amitié entre les peuples ».

L’ambassadrice de Chine au Togo, Wang Min, a rappelé que ce n’est pas une action isolée. Depuis mars 2024, près de 800 enfants togolais ont bénéficié de l’appui direct du gouvernement chinois, en collaboration avec le ministère de l'Action sociale et diverses organisations sociales.

« Chaque sac de riz, chaque cahier offert, est une graine d’espoir que nous semons », a déclaré Mme Wang.

La Province de Shandong est l’une des régions les plus dynamiques de Chine. Située sur la côte est du pays, cette province de plus de 100 millions d’habitants est un pôle industriel et agricole majeur.

Elle est réputée pour son poids économique, son ouverture à l’international, et son engagement dans les initiatives de coopération avec l’Afrique dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et des infrastructures.

La ministre togolaise de l’Action sociale, Kossiwa Zinsou-Klassou, présente à la cérémonie, a exprimé la gratitude du gouvernement envers la Chine. Elle a salué cette initiative qui vient compléter les efforts nationaux en matière de protection des couches vulnérables.