Lancement d’un projet de plaidoyer pour une santé universelle inclusive

L’Union européenne s’engage à appuyer les organisations de la société civile togolaise pour renforcer leur participation à la mise en œuvre efficace de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU).

Dans ce cadre, un projet de plaidoyer et de suivi participatif a été lancé mercredi à Lomé, porté par un consortium incluant l’Union des ONG du Togo.

Financé à 20 millions de Fcfa sur 18 mois, ce programme vise à renforcer le rôle des OSC dans l’évaluation des politiques de santé et à promouvoir un financement accru de la CSU.

Les organisations bénéficiaires recevront des formations et des outils pour analyser les politiques de santé, formuler des recommandations et mener des actions de sensibilisation. Un cadre de concertation et de suivi participatif sera également mis en place pour assurer un dialogue constant avec les autorités et partenaires.

La CSU est une priorité du gouvernement, qui ambitionne d’assurer un accès équitable aux soins de santé. La société civile joue un rôle essentiel dans ce processus, garantissant le respect des engagements et l’identification des défis à relever.