Rubriques

Tendances:
Coopération

Moderniser et dynamiser le Conseil de l’Entente

Une nouvelle session du Conseil des ministres du Conseil de l’Entente aura lieu le 8 novembre à Lomé.

Audit, budget et efficacité au menu des discussions © republicoftogo.com

Une nouvelle session du Conseil des ministres du Conseil de l’Entente aura lieu le 8 novembre à Lomé.

Les travaux préparatoires débuteront lundi avec la réunion des experts des États membres. 

Ces derniers plancheront sur le budget de l’institution, les résultats de l’audit instruit récemment, ainsi que d’autres questions liées à l’amélioration de la gouvernance interne.

Créé en 1959, le Conseil de l’Entente est l’une des plus anciennes organisations régionales du continent africain. Il regroupe le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Burkina Faso, avec pour objectif principal de promouvoir la solidarité, la coopération et le développement entre ses États membres.

Le Togo assure la présidence de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, tandis que la Côte d’Ivoire abrite le secrétariat exécutif.

La session de Lomé devrait également offrir l’occasion de faire le point sur les projets en cours dans les domaines économique, sécuritaire et social, dans un contexte régional marqué par des défis multiples, notamment la lutte contre le terrorisme, la transition politique dans certains pays membres, et la relance économique post-Covid.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L’Union européenne met en lumière son partenariat avec le Togo

L’Union européenne met en lumière son partenariat avec le Togo

L’Union européenne a lancé lundi la campagne “Agir Ensemble”, première initiative de communication déployée dans le cadre de sa stratégie Global Gateway au Togo. L’objectif : mettre en lumière les projets concrets issus du partenariat entre l’UE, ses États membres et le gouvernement.

65 ans de coopération au service du développement

65 ans de coopération au service du développement

La coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies (SNU), Coumba D. Sow, a salué vendredi un engagement fort avec le Togo ayant déjà impacté plus de deux millions de personnes soit un quart de la population.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.