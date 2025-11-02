Moderniser et dynamiser le Conseil de l’Entente

Une nouvelle session du Conseil des ministres du Conseil de l’Entente aura lieu le 8 novembre à Lomé.

Les travaux préparatoires débuteront lundi avec la réunion des experts des États membres.

Ces derniers plancheront sur le budget de l’institution, les résultats de l’audit instruit récemment, ainsi que d’autres questions liées à l’amélioration de la gouvernance interne.

Créé en 1959, le Conseil de l’Entente est l’une des plus anciennes organisations régionales du continent africain. Il regroupe le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Burkina Faso, avec pour objectif principal de promouvoir la solidarité, la coopération et le développement entre ses États membres.

Le Togo assure la présidence de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, tandis que la Côte d’Ivoire abrite le secrétariat exécutif.

La session de Lomé devrait également offrir l’occasion de faire le point sur les projets en cours dans les domaines économique, sécuritaire et social, dans un contexte régional marqué par des défis multiples, notamment la lutte contre le terrorisme, la transition politique dans certains pays membres, et la relance économique post-Covid.