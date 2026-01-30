Rubriques

Tendances:
Coopération

Le Lions Club International intensifie ses interventions sociales au Togo

Le Togo et le Lions Club International souhaitent renforcer leur coopération afin de mieux répondre aux besoins des populations, en particulier les couches vulnérables.

L'organisation est engagée dans de nombreuses actions humanitaires © republicoftogo.com

Le Togo et le Lions Club International souhaitent renforcer leur coopération afin de mieux répondre aux besoins des populations, en particulier les couches vulnérables.

Komi Selom Klassou, le président de l’Assemblée nationale, s’est entretenu jeudi avec le gouverneur du District 403 A2 du Lions Club International, Michel Boua. 

Ce dernier a réaffirmé l’engagement de son organisation à intensifier ses actions aux côtés des autorités togolaises.

Présent dans le pays depuis 1965, le Lions Club a réalisé plusieurs projets d’envergure, dont la construction d’un centre de cancérologie infantile au CHU Sylvanus Olympio, d’un centre d’ophtalmologie à Tsévié et de forages d’eau équipés en énergie solaire dans le nord du pays.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L’AFD mise sur l’eau, l’énergie et les PME au Togo

L’AFD mise sur l’eau, l’énergie et les PME au Togo

L’Agence française de développement (AFD) a investi plus de 450 millions d’euros au Togo, dont 80 millions sous forme de dons. Ces financements ont été mobilisés à travers 18 projets répartis sur l’ensemble du pays.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.