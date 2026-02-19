Le Togo capitalise sur le partenariat européen

L’Union européenne et les autorités togolaises ont fait mercredi le bilan du projet DEFEND, dédié au renforcement de la sécurité dans le nord du pays.

Le programme a permis d’améliorer les capacités des Forces armées togolaises (FAT), notamment face à la menace des engins explosifs improvisés. Des équipements de protection, du matériel spécialisé de détection ainsi que des groupes électrogènes et tentes ont été fournis pour sécuriser les zones sensibles et améliorer les conditions de déploiement.

La réunion de clôture s’est tenue au Centre d’entraînement aux opérations de maintien de la paix, sous la présidence du colonel Kodjo Amana, le directeur de la Gendarmerie, et en présence de Gwilym Jones, représentant de l’UE à Lomé, et de Augustin Favereau, l’ambassadeur de France.

Le nord du pays est la cible d’attaques régulières de groupes djihadistes venus du Burkina Faso voisin.