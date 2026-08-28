Le Togo et la FAO renforcent leur partenariat

Le programme Mécanisme forêts et paysans (FFF), financé par la FAO, a bénéficié de plus de 4,65 millions de dollars d'investissements au Togo depuis 2019, a indiqué José Vilialdo Diaz Diaz, officier forestier au siège de l'organisation à Rome.

Ce programme a notamment accompagné les organisations de producteurs agricoles et forestiers dans le renforcement de leur structuration et de leur gouvernance, leur participation au dialogue politique, le développement de leurs capacités entrepreneuriales, ainsi que dans la restauration des paysages forestiers du pays.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est une agence spécialisée du système des Nations unies.

Sa mission consiste à œuvrer pour l'éradication de la faim, l'amélioration de la nutrition et la sécurité alimentaire mondiale, tout en promouvant une gestion durable des ressources naturelles, notamment les terres, les forêts, l'eau et la biodiversité.

La FAO accompagne les États membres dans l'élaboration de politiques agricoles, le renforcement des capacités techniques et la mise en œuvre de programmes de développement rural.

Au Togo, la FAO intervient depuis plusieurs décennies aux côtés du gouvernement et des acteurs locaux, notamment à travers des programmes axés sur l'agriculture durable, la résilience climatique et la restauration des écosystèmes forestiers, dans le cadre de sa stratégie plus large de soutien aux pays en développement.

Fort de ces acquis, la FAO entend désormais accélérer son action.

L'organisation cible plusieurs besoins prioritaires pour les organisations de producteurs : un meilleur accès aux marchés, au financement, aux acheteurs institutionnels, aux transformateurs, aux entreprises agroalimentaires, ainsi qu'aux fournisseurs d'intrants et de services.

Cette nouvelle orientation vise à transformer les acquis structurels du programme en opportunités économiques concrètes pour les producteurs.