Les communes allient leurs forces

Plusieurs communes de la région Maritime ont décidé de mutualiser leurs actions pour relever les défis d’un développement durable et inclusif. Il s’agit des municipalités de Lacs 1, Lacs 2, Lacs 3, Lacs 4 et Vo 2.

Cette synergie vise à apporter des réponses communes aux difficultés partagées par ces collectivités, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’éducation et de l’assainissement. L’initiative s’inscrit dans une dynamique de gouvernance locale collaborative, axée sur la recherche de solutions adaptées aux réalités des territoires.

« C’est un cadre de travail concerté qui vient de se mettre en place. L’objectif est d’analyser des approches de solutions innovantes à apporter à nos problèmes communs », a indiqué le maire de Lacs 1, Alexis Aquereburu.