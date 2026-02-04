Les Etats-Unis plus jamais présents

Les États-Unis annoncent un renforcement de leur coopération militaire et sécuritaire avec leurs partenaires africains, dont le Togo, dans un contexte géopolitique international en pleine mutation.

Le commandant de l’armée de l’air américaine et de United States Africa Command (AFRICOM), le général Dagvin R. M. Anderson, a présenté les priorités de son commandement après six mois à la tête de l’institution.

Il a indiqué que les prochaines années marqueront une nouvelle étape de la coopération sécuritaire entre les États-Unis et l’Afrique, avec un accent particulier sur la lutte contre l’extrémisme violent et la préservation de la stabilité.

Selon le haut responsable américain, le renforcement de l’engagement des États-Unis vise à soutenir la sécurité, la stabilité et la souveraineté régionales, des conditions essentielles au développement durable du continent.

Au Togo, cette coopération contribue au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, notamment face aux menaces sécuritaires dans le nord du pays.

Elle couvre également la protection du littoral et la sécurité maritime à travers des exercices conjoints tels que Obangame Express, dédiés à la lutte contre la piraterie maritime.

Créé en 2007 par le département américain de la Défense, AFRICOM coordonne l’ensemble des opérations militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent africain.