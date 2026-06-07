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Nouveaux engagements pour le nord

L'UNFPA et la Commission de la Cécéao ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération avec les Savanes, lors d'une rencontre en fin de semaine avec le gouverneur de cette région, Atcha Dedji Affoh.

La représentante de la Cédéao, Deweh Emily Gray, et Atcha Dedji Affoh © DR

L'UNFPA et la Commission de la Cécéao ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération avec les Savanes, lors d'une rencontre en fin de semaine avec le gouverneur de cette région, Atcha Dedji Affoh.

Les échanges ont porté sur les défis sécuritaires, humanitaires et socioéconomiques auxquels la partie septentrionale est confrontée depuis plusieurs années. 

Les deux partenaires entendent intensifier leurs investissements dans les secteurs sociaux, santé, éducation, agriculture et accès à l'eau potable, avec une attention particulière accordée aux femmes, aux jeunes et aux communautés les plus vulnérables.

De son côté, l'UNFPA concentre ses interventions sur la santé maternelle et néonatale, la planification familiale, l'autonomisation des jeunes et la lutte contre les violences basées sur le genre, des axes essentiels pour améliorer durablement les conditions de vie des populations de la région.

Les Savanes sont confrontés à la pauvreté et à la menace terroriste. 

L’UNFPA est une agence des Nations Unies spécialisée dans les questions de population, de santé reproductive et de développement.

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