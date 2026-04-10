Un partenariat de transformation

Quand un partenaire de développement se déplace sur le terrain pour voir ce que son argent a construit, c'est souvent le signe que quelque chose fonctionne. C'est précisément le message qu'a envoyé la KfW, banque de développement allemande, lors de la récente mission conduite à Lomé par Michael Wehinger, son directeur pour l'Afrique de l'Ouest.

Le portefeuille de la KfW au Togo dépasse désormais les 240 milliards de Fcfa. Des chiffres qui prennent tout leur sens lorsqu'on les traduit en réalités concrètes : marchés réhabilités, infrastructures communales modernisées, accès à l'énergie élargi, services de santé renforcés, formations professionnelles de qualité déployées sur le territoire.

La délégation allemande s'est rendue à la mairie d'Anfoin dans la commune des Lacs 4, en région Maritime, ainsi qu'aux marchés de Tsévié et d’Aného, des ouvrages financés par Berlin qui structurent désormais la vie économique de leurs communautés. Des chantiers terminés côtoyaient des infrastructures encore en construction, preuve d'un partenariat qui s'inscrit dans la durée.

Un engagement sur la décentralisation

Ce qui distingue l'approche de la KfW au Togo, c'est son ancrage territorial délibéré. En investissant dans les communes, les marchés locaux et les infrastructures de proximité, l'Allemagne fait le pari que le développement durable se construit depuis les territoires, et non depuis les capitales.

Les échanges avec les autorités togolaises ont permis de faire le point sur l'état du portefeuille, d'identifier les ajustements nécessaires et de tracer les perspectives du partenariat. Un dialogue à la fois technique et stratégique, entre deux pays qui partagent une vision commune : celle d'un développement local fort, inclusif et durable.