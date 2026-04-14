Gouvernance territoriale : une délégation nigérienne en visite à Lomé

Le Togo commence à s'imposer comme une référence en matière de décentralisation et de gouvernance territoriale.

Dernière illustration en date : le Niger, dirigé depuis 2023 par une junte militaire, envoie une délégation officielle à Lomé pour s'inspirer de l'expérience togolaise.

Conduite par Ayouba Abdourahamane, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, la délégation a été reçue mardi par le ministre de l'Administration territoriale, Awaté Hodabalo, avant d'entamer une série de rencontres pour aborder les thématiques de la gouvernance locale, de la gestion de la chefferie traditionnelle, de l’aménagement des territoires et des défis de la décentralisation.

Le Togo a lancé son processus de décentralisation en 2019, avec la mise en place progressive des institutions et outils permettant aux collectivités territoriales d'assurer pleinement leur rôle. Santé, éducation, eau potable, assainissement : l'État, appuyé par ses partenaires techniques et financiers, accompagne chaque collectivité pour relever les défis du développement local.