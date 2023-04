Politique volontariste

Un accord destiné à promouvoir le volontariat entre la France et le Togo a été signé jeudi à Lomé.

L'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) et France Volontaires souhaitent développer les échanges.

France Volontaires s'engage à apporter son expertise et celle de son réseau avec des conseils et des appuis dans le développement des différentes formes de volontariats et en diversifiant l’offre.

Deux volontaires togolais quitteront Lomé fin avril pour une mission d’un an en France.

Depuis 2015, 31 volontaires togolais sont partis à l’étranger, dont 23 en en service civique en France.