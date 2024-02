Les Etats-Unis et l'Allemagne, aux côtés de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et de partenaires, ont lancé le Mécanisme de Stabilité des États Côtiers (MSEC) au Togo. Ce mécanisme vise à prévenir les conflits et à promouvoir la stabilité dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, avec un accent particulier sur l’atténuation de l'instabilité provenant de la région du Sahel.

L'événement a également été marqué par la remise d'équipements essentiels au secrétariat du Programme d'Urgence de Renforcement de la Résilience et de la Sécurité des Communautés (PURS).

Financé par les Etats-Unis et l’Allemagne et mis en œuvre par l'OIM, le MSEC a commencé à établir sa présence dans la région des Savanes fin 2023, en travaillant étroitement avec PURS.

Le soutien en nature à PURS facilitera la capacité d'opérationnalisation et la proximité avec la région des Savanes.

Lors de la cérémonie, les ambassadeurs allemand et américain au Togo ont exprimé leur enthousiasme à voir la collaboration entre le MSEC et le PURS se concrétiser alors que le gouvernement continue de faire face aux menaces posées par les groupes extrémistes

‘Le gouvernement américain est engagé dans sa stratégie visant à prévenir les conflits violents avant qu'ils ne commencent. Nous croyons fermement qu’un partenariat avec les gouvernements, les organisations et les communautés, ensemble, nous favorisons des conditions de stabilité régionale à long terme", a déclaré l'ambassadrice des États-Unis au Togo, Elizabeth Fitzsimmons.

‘Pour nous, il est crucial de soutenir la coordination opérationnelle du PURS pour permettre une réponse rapide et plus directe aux défis de la région des Savanes’, a indiqué pour sa part Claudius Fischbach, l'ambassadeur d’Allemagne.