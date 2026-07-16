Protéger l'enfance

Travail des enfants, traite, VIH/sida : le Togo renforce sa stratégie de protection des populations les plus vulnérables. Avec l'appui du Luxembourg et du système des Nations Unies, un nouveau projet vient d'être lancé à Lomé.

Doté de 4,5 millions d'euros, financés par le Luxembourg et le système des Nations Unies (SNU), le programme cible les enfants les plus exposés aux formes de vulnérabilité. Il intègre également la réponse nationale au VIH/sida, un dossier sur lequel les Nations Unies saluent les progrès du Togo : une prévalence nationale de 1,6 %, une baisse de plus de 51 % des nouvelles infections et un recul de 67 % des décès liés au sida depuis 2010.

« L'action vise à renforcer la résilience des communautés et à améliorer l'accès des enfants à risque ou affectés par les pires formes de travail, la traite et le VIH à des mécanismes de protection adaptés, inclusifs et durables », a déclaré Coumba Dieng Sow, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Togo, qui voit dans cette initiative la preuve qu'une action collective reste possible malgré la baisse de l'aide publique au développement.

Une baisse, certes, mais un soutien qui demeure réel, a indiqué Laure Huberty, ambassadrice du Luxembourg à Lomé.