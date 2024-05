Santé et changements climatiques

Jhpiego est une organisation internationale de santé à but non lucratif affiliée à l'Université Johns Hopkins (USA).

Depuis sa création en 1974, Jhpiego se consacre à la prévention des décès évitables et des maladies liées à la maternité et à la naissance dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Son objectif principal est d'améliorer la santé des femmes et des familles à travers le monde.

En partenariat avec la GIZ (Coopération allemande) et les ministères de la Santé et de l'Environnement du Burkina Faso, de Guinée, du Mali, du Niger et du Togo une stratégie est en cours d’élaboration à Lomé pour faire face aux défis du changement climatique, des crises humanitaires et de l'accès aux services de santé.

‘Les régions du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ont été durement touchées ces dernières années par les conséquences dévastatrices des changements climatiques, caractérisées par des phénomènes extrêmes tels que les inondations, la sécheresse et la diminution des ressources naturelles’, explique Ursula Schoch, responsable de la GIZ Pro-Santé.

Les discussions en cours dans la capitale togolaise visent ont pour but de rechercher des solutions communes et innovantes face à ces problèmes.