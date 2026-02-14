Savanes : appui constant de l'UE

L’Union européenne reste fermement engagé aux côtés du Togo pour renforcer la résilience et la sécurité dans la région des Savanes, confrontée aux menaces terroristes.

En mission dans le nord du pays, l’ambassadeur de l’UE, Gwilym Jones, a rencontré le gouverneur de la région, Affoh Atcha-Dédji, sur l’état d’avancement des projets financés par l’Union européenne et leurs impacts sur les populations.

Parmi les initiatives phares figure le Programme d’urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés, axé sur la prévention de l’extrémisme violent, la cohésion sociale et l’amélioration des conditions de vie.

En novembre dernier, un appui d’environ 115 millions de Fcfa a été remis aux Forces de défense et de sécurité (FDS), en complément des actions de formation et de sensibilisation menées pour protéger les populations contre les engins explosifs improvisés.

D’autres projets sont également en cours, notamment « Savanes Tanalafiè », mis en œuvre par Plan International Togo pour lutter contre l’extrémisme, ainsi qu’un programme d’assistance immédiate aux ménages déplacés affectés par les conflits et l’insécurité alimentaire, conduit par la FAO.

Les discussions ont permis d’évaluer les résultats obtenus et d’identifier les perspectives de renforcement du partenariat.