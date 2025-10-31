Rubriques

Population, jeunesse et avenir : l’UNFPA s’engage aux côtés du Togo

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) reste engagé aux côtés du Togo dans sa politique de maîtrise de la croissance démographique et de développement humain durable. 

Elise Karam et Barry Moussa Barqué jeudi à Lomé © DR

C’est ce qu’a indiqué Elise Karam, la représentante de l’organisation onusienne à Lomé, lors d’une rencontre avec le président du Sénat, Barry Moussa Barqué.

Parmi les domaines phares de l’intervention de l’UNFPA figure la santé sexuelle et reproductive. 

En un an, un milliard a été investi pour couvrir les besoins en produits de santé reproductive et de planification familiale.

