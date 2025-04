Sécurité, développement, infrastructures : le Togo au cœur de la stratégie européenne

La vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de Slovénie, Tanja Fajon, est en visite officielle au Togo les 8 et 9 avril.

Représentant l’Union européenne, elle conduit une mission diplomatique stratégique destinée à renforcer les liens de coopération entre Bruxelles et Lomé.

Au cœur de cette visite : des rencontres de haut niveau avec les autorités togolaises autour de sujets d’intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme, la prévention de l’extrémisme violent et la stabilité régionale. Ces priorités s’inscrivent dans une vision partagée d’un espace ouest-africain plus sûr et résilient.

Dans le cadre de cette mission, Mme Fajon a visité mardi plusieurs infrastructures emblématiques financées par l’Union européenne, en compagnie de Sani Yaya, ministre des Travaux publics. Le lycée d’Aného Ville, le poste de péage d’Aného ainsi que le marché moderne de Baguida figuraient parmi les étapes du parcours. Ces projets illustrent concrètement les retombées positives de la coopération entre le Togo et l’Union européenne.

À cette occasion, M. Yaya a salué la solidité et la qualité de la relation entre le Togo et l’UE, soulignant l’impact direct de ces investissements sur le quotidien des populations.

Cette visite s’inscrit dans l’initiative Global Gateway, la stratégie européenne visant à stimuler les investissements dans des infrastructures durables, à promouvoir la transition énergétique et à encourager un développement économique inclusif. L’ambition : construire un partenariat équilibré et durable, bénéfique aux deux parties.

La venue de Tanja Fajon au Togo marque ainsi une nouvelle étape dans la coopération euro-togolaise, traduisant un engagement concret face aux défis sécuritaires, sociaux et environnementaux de la sous-région. Elle confirme également le rôle du Togo comme acteur clé du dialogue euro-africain sur les grands enjeux du développement et de la stabilité.