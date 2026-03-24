Sécurité, prévention, résilience

Une délégation de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies (DECT), conduite par sa directrice exécutive Natalia Gherman (Moldavie), a entamé lundi une visite de quatre jours au Togo pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions onusiennes relatives à la lutte contre le terrorisme.

« Nous analyserons les menaces terroristes au Togo et dans la sous-région, assurerons le suivi des recommandations du Comité et identifierons les domaines nécessitant une assistance technique », a déclaré Mme Gherman, soulignant la volonté de l’organisation d'accompagner Lomé dans ce combat.

Lors d'une première séance de travail en présence de plusieurs membres du gouvernement, le ministre de la Sécurité Calixte Batossi Madjoulba a présenté les progrès réalisés par le pays, articulés autour d'une approche holistique combinant réponse sécuritaire, prévention de la radicalisation et renforcement de la résilience des populations.

Parmi les avancées notables : le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité grâce à la loi de programmation militaire, l'amélioration du contrôle des espaces frontaliers et la gestion du phénomène migratoire.

Les échanges ont également porté sur le financement du terrorisme, l'efficacité des services de répression, la coopération internationale et le recours aux technologies de l'information dans la lutte antiterroriste.

La DECT a été créée pour assister le Comité contre le terrorisme (CTC), lui-même établi après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats Unis, dans le suivi de la mise en œuvre des résolutions antiterroristes par les États membres de l'ONU.

Ses missions principales sont l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions antiterroristes du Conseil de sécurité par les États membres, la conduite de visites dans les pays pour évaluer leurs capacités et leurs progrès, l'identification des lacunes et besoins en assistance technique, la facilitation de l'assistance technique aux États qui en ont besoin, la promotion de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et le suivi des meilleures pratiques dans la prévention et la répression du terrorisme.

La DECT travaille en étroite collaboration avec de nombreuses organisations internationales et régionales notamment INTERPOL, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Groupe d'action financière (GAFI), l'Union africaine, la Cédéao, et de nombreuses autres organisations régionales et sous-régionales.